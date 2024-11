Inter – Venezia, le ultimissime da San Siro | Le formazioni

Le ultime da San Siro in vista di Inter – Venezia, i nerazzurri devono vincere, Inzaghi e i suoi vogliono sfruttare al meglio il ko del Napoli e avvicinare i partenopei in vetta. Una sfida con tre punti scudetto importantissimi in palio, l’Inter non vuole cali di tensione, tre punti prima della Champions, questo il diktat in casa nerazzurra.

Le probabili formazioni di Inter-Venezia

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Sagrado, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo.