Inter, verso il derby: Thuram e gli altri giocatori vicini al recupero

L’Inter lavora al derby il match che i nerazzurri si ritroveranno a giocare subito appena dopo la sosta. Il problema di Chivu sono le assenze, il tecnico dovrà lavorare con la prospettiva di avere infortunati, giocatori non ancora al massimo della forma e giocatori che rientrano stanchi dalla propria nazionale.

Inter, le condizioni degli infortunati

Tra i giocatori che Chivu spera di recuperare al massimo della forma c’è Marcus Thuram, il francese non è andato in ritiro con la nazioale e attualmente rincorre una maglia da titolare contro il Milan. Il francese era tornato disponibile già contro il Kairat e contro la Lazio, gare in cui Chivu gli ha concesso un breve spezzone. L’obiettivo dello staff nerazzurro è di recuperare Marcus per averlo al fianco di Lautaro Martinez dal 1′ prima il derby e poi in Champions contro l’Atletico Madrid.

Non solo Thuram, in infermeria ci sono anche altri giocatori e dopo la sosta ci sarà anche il rientro di Darmian, anche lui pronto contro il Milan. Il terzino dell’Inter è stato ai box per un problema fisico, tornerà a disposizione in tempo per il derby in programma alla ripresa. Poi c’è anche Mkhitaryan, per lui bisognerà attendere, non si vedrà in campo contro il Milan e nemmeno nel match con l’Atletico Madrid. Il giocatore dovrebbe rientrare contro il Venezia in Coppa Italia, il prossimo 3 dicembre.