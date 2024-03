L'Inter ha bisogno di rinforzi in porta. L'interesse principale è per Bento, 24enne brasiliano. Ecco chi è Bento, il portiere per il quale l'Inter prepara un ruolo 'alla Julio Cesar' nella prossima stagione.

L’Inter guarda al futuro, tra le necessità di mercato è necessario anche inserire un nuovo portiere. A quanto pare i nerazzurri hanno anche scelto il portiere del futuro: si tratta di Bento Matheus Krepski, estremo difensore dell’Athletico Paranaense.

Inter, Bento vicino al sì: si prepara la trattativa

Un profilo che la dirigenza nerazzurra sta analizzando da tempo. Il portiere è pronto a sbarcare a Milano per raccogliere l’eredità di Sommer, e che ha già detto sì all’ipotesi di un trasferimento in Italia. L’unico ostacolo potrebbe essere il costo del cartellino dell’estremo difensore. Non a caso, sul cartellino del portiere è affissa una clausola rescissoria da 60 milioni valida per l’estero, ma tutto fa pensare che questa sia aggirabile con una trattativa, anche perché Bento, a 24 anni, sente che è il momento giusto per spiccare il volo verso l’Europa e perché l’Atletico Paranaense ha già in casa il sostituto, ovvero Leo Linck.

Il 24enne ha indossato una sola maglia nel corso della sua breve carriera: quella dell’Athletico Paranaense, club con sede nella sua città natale. Dopo qualche sporadica presenza, Bento è diventato titolare in pianta stabile a partire dal 2022, quando il suo profilo ha iniziato a fare gola ai direttori sportivi di diverse società: tra cui l’Inter, già pronto a trattare.