Inter, Marotta continua la ricerca: i possibili obiettivi

Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è interessato a fornire ad Inzaghi giocatori di qualità superiore rispetto a quelli attualmente disponibili. L’idea concreta, quindi, è quella di inserire Gudmundsson nel reparto offensivo.

Inter, Marotta migliora la rosa a disposizione di Inzaghi

L’islandese è molto apprezzato, ha già dato priorità all‘Inter e, insieme a Taremi, sarà un’alternativa di lusso a Thuram e Lautaro. La Gazzetta dello Sport mostra come l’ampliamento della rosa incide su tutti gli altri ruoli. Ad esempio, un altro upgrade è stato Zielinski come vice di Mkhitaryan, mentre oggi ci sono Klaassen e Sensi: un salto netto. Considerando il Mondiale per club, serve una rosa quantitativamente e qualitativamente profonda. In difesa la crescita di Bisseck aiuterà i piani di Marotta e Ausilio. Da valutare ancora le situazioni di Acerbi e Dumfries, incerti sulla permanenza per diversi motivi. Quel che è certo è che il club non si farà cogliere impreparato.