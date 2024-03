Inter, Marotta studia il piano per arrivare a Gudmundsson | Le ultime

Taremi non basta e l‘Inter vuole un altro rinforzo in attacco in vista della prossima stagione. L’obiettivo dei nerazzurri sarebbe Gudmundsson, che con la sua tripletta nella semifinale dei play-off di giovedì contro Israele ha convinto l’Inter a fare un tentativo per lui.

Inter, la strategia per arrivare a Gudmundsson

Il Genoa valuta l’islandese almeno 30 milioni e l’Inter nel frattempo studia una mossa per il 97enne, che piace anche alla Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe valutando un prestito con l’ipotesi di un riscatto dopo un anno. Sarebbe un’operazione “alla Frattesi”, in cui finirebbe il gioiellino Valentin Carboni. Attualmente però, il Genoa preferirebbe un accordo tutto in contanti.