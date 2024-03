Inter, tutto su Gudmundsson | Marotta e Ausilio preparano l’offerta

Su La Gazzetta dello Sport si parla della possibilità che Albert Gudmundsson giochi nell’Inter la prossima stagione. L’islandese piace alla dirigenza, a Inzaghi e anche ai giocatori nerazzurri che lo hanno affrontato. Il giocatore del Genoa ha delle caratteristiche che mancano nella rosa di Inzaghi, essendo un dribblatore puro capace di destreggiarsi anche negli spazi stretti. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra alta ma Marotta e Ausilio stanno pensando a una formula vantaggiosa per entrambi i club. Ci sono anche la Juventus e altre squadre della Premier League pronte a fare offerte, ma i nerazzurri hanno un’idea per battere la concorrenza.

Inter, Carboni al Genoa per arrivare a Gudmundsson

Ed è qui che entra in gioco Valentín Carboni. L’argentino classe 2005 nonostante la giovane età sta disputando un’ottima stagione in prestito al Monza. L’idea dei dirigenti dell’Inter è offrire al Genoa Carboni come contropartita parziale per Gudmundsson, tenendosi però la possibilità di riacquistare l’argentino a una cifra prefissata, come successo nell’operazione Fabbian al Bologna. La formula con cui arriverebbe l’islandese all’Inter invece sarebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto all’inizio della stagione successiva.