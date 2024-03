Inter, i nerazzurri si inseriscono nella corsa per Gudmundsson

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe accelerato il proprio passo nella trattativa per Albert Gudmundsson, oggetto del desiderio anche della Juventus. I nerazzurri si sarebbero già informati sul giocatore e sarebbero a conoscenza di tutti i dettagli relativi alla situazione del giocatore islandese ed è cosciente che sarà difficile ottenere una valutazione inferiore ai 30 milioni di euro per l’attaccante.

Inter, Marotta punta a rinforzare l’attacco

L’approccio di Marotta potrebbe essere quello di strutturare un’affare simile a quello di Frattesi, ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto per la stagione successiva. L’Inter non sembra intimorita dall’affrontare un investimento significativo, specialmente se la formula dell’operazione è vantaggiosa. È chiara la necessità dei nerazzurri di rinforzare ulteriormente l’attacco in vista della prossima stagione, considerando che il contributo di Taremi da solo potrebbe non essere sufficiente. Le prestazioni di Sanchez e Arnautovic non hanno soddisfatto le aspettative per motivi diversi, e quindi Inzaghi deve essere supportato adeguatamente per evitare carenze nel reparto offensivo.