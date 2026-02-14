Inter, vittoria con l’aiutino. Juve ko a San Siro in Zona Cesarini (3-2)

Inter, vittoria al fotofinish. Ma quante polemiche

Succede di tutto nel derby d’Italia, un’Inter Juventus come sempre non banale. Inter che strappa la vittoria in Zona Cesarini, nel tempo di recupero la decide Zielinski. Ma a far discutere sarà nei prossimi giorni il rosso rimediato da Kalulu per doppio giallo, con il secondo inesistente con evidente simulazione di Bastoni che fa infuriare i bianconeri. Un’espulsione che condiziona in parte la gara. Inter in ogni caso più volte vicina al gol e sfortunata, anche prima del rosso di Kalulu, ma episodio che farà discutere. L’Inter vince, conquista i tre punti e tenta la fuga scudetto. Per il resto, parola ai moviolisti e spazio alle polemiche.

INTER-JUVENTUS 3-2

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, A. Bastoni (45′ Carlos Augusto); Luis Henrique (66′ Francesco Pio Esposito), Barella (54′ Çalhanoglu), Zielinski, P. Sucic (66′ Andy Diouf), Federico Dimarco; Lautaro Martinez (c), Marcus Thuram. Allenatore: Chivu.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly, Cambiaso (78′ Openda); Locatelli (c), Miretti (61′ T. Koopmeiners); F. Conceição (45′ Holm), McKennie, Yildiz (75′ Boga); Jonathan David (61′ Cabal). Allenatore: Spalletti.

CAMPO: Stadio Giuseppe Meazza (Milano).

ARBITRO: Federico LA PENNA.

GOL: 17′ (AG), 26′ Cambiaso, 76′ Francesco Pio Esposito, 83′ Locatelli, 90′ Zielinski.