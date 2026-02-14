Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
domenica, Febbraio 15, 2026
Inter, vittoria con l’aiutino. Juve ko a San Siro in Zona Cesarini (3-2)

Chivu si gode la vittoria, Inter in fuga

Di
Fabiano Corona
-
111
serie a enilive 2025 20226: inter vs juventus
PIERRE KALULU VIENE ESPULSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Inter, vittoria al fotofinish. Ma quante polemiche

Succede di tutto nel derby d’Italia, un’Inter Juventus come sempre non banale. Inter che strappa la vittoria in Zona Cesarini, nel tempo di recupero la decide Zielinski. Ma a far discutere sarà nei prossimi giorni il rosso rimediato da Kalulu per doppio giallo, con il secondo inesistente con evidente simulazione di Bastoni che fa infuriare i bianconeri. Un’espulsione che condiziona in parte la gara. Inter in ogni caso più volte vicina al gol e sfortunata, anche prima del rosso di Kalulu, ma episodio che farà discutere. L’Inter vince, conquista i tre punti e tenta la fuga scudetto. Per il resto, parola ai moviolisti e spazio alle polemiche.

INTER-JUVENTUS 3-2
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, A. Bastoni (45′ Carlos Augusto); Luis Henrique (66′ Francesco Pio Esposito), Barella (54′ Çalhanoglu), Zielinski, P. Sucic (66′ Andy Diouf), Federico Dimarco; Lautaro Martinez (c), Marcus Thuram. Allenatore: Chivu.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly, Cambiaso (78′ Openda); Locatelli (c), Miretti (61′ T. Koopmeiners); F. Conceição (45′ Holm), McKennie, Yildiz (75′ Boga); Jonathan David (61′ Cabal). Allenatore: Spalletti.
CAMPO: Stadio Giuseppe Meazza (Milano).
ARBITRO: Federico LA PENNA.
GOL: 17′ (AG), 26′ Cambiaso, 76′ Francesco Pio Esposito, 83′ Locatelli, 90′ Zielinski.

