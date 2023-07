Internazionali di Tennis di Verona, trionfa Kopriva

Vit Kopriva è il vincitore degli Internazionali di Tennis di Verona. Il tennista della Repubblica Ceca ha battuto per 1/6 7/6 6/2 l’ucraino Vitaly Sachko.

Kopriva si aggiudica gli Internazionali di Verona

E pensare che quest’ultimo in semifinale aveva battuto Goffin, testa di serie numero del Challenger Atp 100. Tutto è stato messo in discussione, compresi i pronostici con i due finalisti validissimi giocatori da fondo campo. La coppa e i 100 punti APT sono andati a Vit Kopriva: “Ringrazio il caloroso pubblico per l’accoglienza, il sostegno e la bella esperienza vissuta a Verona… con la promessa di tornare qui anche il prossimo anno”.