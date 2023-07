Internazionali Tennis città di Verona, proseguono i grandi match

Splende il sole sulla terra rossa di Viale Colombo. Turno degli ottavi di finale degli Internazionali Città di Verona. In palio ben 100 punti APT per salire nella classifica del ranking mondiale. Nel campo centrale Passaro batte Gaio in tre set (67, 64, 62).

Sul grande stand Luciano Darderi vince il derby tutto italiano contro Edoardo Lavagno, superandolo in due set con punteggio di 64 63. Il doppio sul Court 7 Jecan-Kalovelonis e Matuszewski-Zelenay si conclude per 63 62 a favore di quest’ultimi. Proseguono i match, questa sera grande attesa per Goffin e Tseng.