Intervista a Marcello Chirico: Juventus Inter ai tempi del coronavirus

Juventus Inter intervista Chirico | Finalmente la tanto attesa sfida tra Juventus e Inter. Dopo il rinvio per l’emergenza coronavirus, la partita si disputerà a porte chiuse domenica alle 20.45. Non è mai una partita da poco ma in questa stagione vale tantissimo, visto che la posta in palio è lo scudetto. Alla vigilia del match la nostra redazione ha contatto il popolare giornalista e opinionista tv Marcello Chirico per entrare nel dettaglio dei temi che propone il match. Ecco cosa ci ha raccontato.

Le parole di Marcello Chirico

Agnelli-Zhang segnali di distensione o tutto tornerà come.prima ?

“Se 2 persone si trovano a cena e concordano praticamente su tutto, comprese le porte chiuse, non riesco a capire perché poi 1 dei 2 permetta che sull’altro vengano permesse insinuazioni su sue forzature a difesa dei propri interessi privati. Questa la vogliamo chiamare distensione, o fregatura?”

Juventus-Inter ai tempi del coronavirus che partita sarà ?

“Vista la situazione generale in cui versa il Paese, e ci sia il rischio che si contagino pure i calciatori, io avrei sospeso il campionato. Per questa stagione lo scudetto non si assegna, e stop. Si è deciso di continuare, prendo atto. Juve-Inter senza pubblico, senza esultanze, senza strette di mano, etc. che partita è? Ma agli italiani puoi togliergli tutto, ma non il calcio”.

Trovi giusta l’affermazione di agnelli sull’Atalanta? De Coubertin nn esiste più?

“Secondo me non voleva affatto offendere l’Atalanta, ha provato a fare un altro tipo di discorso, ma un Paese così fazioso come il nostro non poteva che capire ciò che gli faceva più comodo per innescare la solita polemica. Ovvio che l’Atalanta strameriti di fare la Champions, ci mancherebbe altro, ma, Agnelli vorrebbe costruire una superlega con accesso ai club con maggiori meriti sportivi, in modo da renderlo più attrattivo per pubblico e sponsor. Avrebbe dovuto spiegarla meglio”

Sarrismo perché non ha mai attecchito a Torino?

“Il Sarrismo mi sembra una filosofia adattabile a certi contesti, non ad altri. In Inghilterra è già stato bocciato, presto lo farà pure la Juventus. Il calcio è semplice, e lo diventa ancora di più quando hai a disposizione dei top player. Il Sarrismo lo complica”.

Inter e ancora in corsa per lo scudetto ?

“Certo, soprattutto se dovesse vincere domenica sera. Ma per me la candidata numero 1 alla vittoria finale è la Lazio. La Juve o trova una quadratura immediata ed un’organizzazione di gioco efficace oppure rischia di deragliare”