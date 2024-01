Inzaghi con pochi dubbi per la Lazio: le ultime sulla Supercoppa

Inzaghi si sta preparando in vista della sfida di Supercoppa contro la Lazio

L’Inter venerdì affronterà la Lazio in una delle due semifinali della Supercoppa Italiana. Inzaghi vuole centrare il terzo successo di fila e per farlo dovrà prima passare lo scoglio biancoceleste, e poi eventualmente vedersela con la vincente di Napoli-Fiorentina. Al momento sono pochissimi i dubbi di formazione per il tecnico nerazzurro.

Supercoppa, l’unico dubbio di Inzaghi è sulla destra

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi sembrerebbe intenzionato a far rientrare Acerbi al suo posto dopo averlo fatto rifiatare nella gara contro il Monza. L’unico dubbio che al momento ha il tecnico è quello riguardante la corsia di destra, con il ballottaggio Dumfries-Darmian accesso.