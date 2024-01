Inzaghi promette: “Onoreremo la Supercoppa. Per lo scudetto c’è anche il Milan”

Intervenuto nel corso della premiazione Fifa Best Coach, Simone Inzaghi, è tornato a parlare della corsa scudetto e della Supercoppa. Queste le sue parole: “È un grandissimo onore per me essere qui con due grandissimi tecnici come Guardiola e Spalletti. È una serata importante, che è giusto condividere con i miei ragazzi di quest’anno, dell’anno scorso, col mio staff tecnico, la grande società per cui lavoro e tutti i tifosi dell’Inter”.

Inzaghi: “Siamo i detentori del titolo. Sarà battaglia per lo scudetto”

“Supercoppa? Siamo i detentori del titolo, andremo a Riad per questa nuova edizione. Non sappiamo bene cosa aspettarci, perché eravamo abitati alla finale secca tra vincitori del campionato e quelli della Coppa Italia, però è un nuovo format che cercheremo di onorare al massimo. Abbiamo fatto 20 giornate molto buone e 51 punti, ma dobbiamo continuare così. Ci sono squadre forti che vogliono vincere il titolo come lo vuole l’Inter, quindi sarà una battaglia fino alla fine con Juve e Milan”.