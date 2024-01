Braida sul Napoli: “Sono una grande piazza ma nessun contatto. Su Spalletti e Giuntoli..”

Ariedo Braida, dirigente sportivo, ha rilasciato dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo a una possibile esperienza nella società partenopea: “Io al Napoli? Farebbe un affare (ride ndr.). Napoli è una grande piazza e non serve che lo dica. Calcisticamente parlando è un posto importante, ha avuto grandissimi giocatori, c’è stato il più grande calciatore di sempre. Farebbe gola a tutti una piazza come Napoli, ma non voglio alimentare nulla. È bello anche solo accostare il mio nome, mi fa piacere, ma non posso dire di più, non ci sono stati contatti”.

L’opinione su Meluso e il momento del Napoli

Qual è il suo pensiero su Meluso?

“Lo conosco, ha dimostrato il suo valore in altre squadre ed è bravissimo. Capita che le cose non vadano per il verso giusto. Auguro al Napoli di riprendersi al più presto, per i suoi tifosi, per la società che se lo merita”.

Lei ha avuto Gaetano a Cremona. È pronto per il Napoli?

“Ha bisogno di continuare a fare il suo percorso, bisogna capire e lavorare. Solo il tempo dirà se è maturo. Vediamo, il tempo ti dice se è bravo o meno”.

Gli addii di Spalletti e Giuntoli quanto hanno pesato?

“Perdere due pilastri importanti non ha aiutato il Napoli che, però, può risollevarsi e deve solo riacquistare la fiducia che si trova attraverso qualche risultato e la Supercoppa può essere l’occasione giusta“.