Inzaghi: “La sconfitta in Supercoppa ci brucia ancora. Frattesi? È pienamente dentro al progetto”

Simone Inzaghi è intervenuto nel post-partita della vittoria col Venezia ai microfoni di Dazn.

Le parole di Inzaghi

È soddisfatto della prestazione di oggi della squadra?

“Non era semplice per noi dopo la finale persa in quel modo, i ragazzi sono stati bravissimi. Siamo venuti qui stanchi, acciaccati, con diverse assenze ma abbiamo fatto un’ottima gara. Poi se andiamo ad analizzare bene, nel secondo tempo tutte le nostre azioni potevano trasformarsi in gol. Poi non chiudi le partite e in quell’occasione (il palo di Busio, ndr) probabilmente c’era fallo su Frattesi e in caso di gol sarebbero potuti tornare indietro. Abbiamo trovato uno Stankovic in grande forma. Questi ragazzi da 3 anni e mezzo ci danno sempre dentro nel migliore dei modi e oggi abbiamo fatto una partita non semplice ma l’abbiamo vinta, era ciò che volevamo”.

Nell’ultimo periodo siete stati criticati dopo la sconfitta in Supercoppa. Crede che queste critiche siano eccessive?

“Mah, io lo prendo come un lato positivo. L’Inter fa notizia quando perde, vuol dire che siamo migliorati tanto. Non lo prendo in modo negativo ma in senso positivo, vuol dire che in questi anni abbiamo creato tanto. L’ultima sconfitta fa male e brucia per come è arrivata ma non cerchiamo alibi, guardiamo come son stati presi quei gol e guardiamo avanti. Sappiamo che dobbiamo migliorare, abbiamo fatto 43 punti in 18 partite, quindi è un ottimo andamento ma ci sono squadre che stanno tenendo lo stesso passo. Non ci dobbiamo fermare sapendo il numero di partite che sono tantissime. Le pressioni cerchiamo di lasciarle all’esterno e di organizzare partite importanti come quella di oggi”.

Quanto conta lei su Frattesi?

“Io conto tantissimo su Davide. Si è detto tanto, lui è pienamente dentro il progetto. Lavora tanto, senza l’infortunio di Mkhitaryan probabilmente avrebbe giocato dall’inizio. Poi è entrato benissimo, deve continuare ad entrare così. Ci ha dato tante soddisfazioni in questo anno e mezzo, probabilmente vorrebbe più spazio ma sa che c’è tanta concorrenza. Io sono molto contento e vogliamo andare avanti con lui. Ha già parlato Marotta, io posso solo dire che per come si allena è pienamente dentro il progetto e siamo contenti di avere Davide”.

Chi recupera per il Bologna?

“Bisognerebbe chiederlo allo staff medico, vediamo un attimino. Per Calhanoglu c’è qualche speranza, anche per Acerbi che si è allenato negli ultimi due giorni. Mkhitaryan lo valuteremo domani. C’è poco tempo di recupero per le tante partite ravvicinate, l’obiettivo è di cercare di portare avanti più giocatori possibili. Thuram aveva avuto quel problemino dopo l’Atalanta, ho preferito lasciarlo fuori. Di volta in volta sceglieremo. Oggi c’è di positivo anche il rientro di Pavard che non giocava da tanto”.