Inzaghi: “Per battere la Roma servirà una grande Inter. Out Zielinski e Asllani”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Inter TV di vigilia del match dell’Olimpico tra Roma e Inter.

Inzaghi: “Berenbruch verrà con noi”

Come ha visto la squadra durante la sosta delle Nazionali?

“La sosta delle Nazionali non ci deve influenzare. Sappiamo che prima della sosta abbiamo ottenuto tre vittorie, dobbiamo continuare il nostro percorso. I ragazzi sono rientrati abbastanza bene, qualcuno con qualche problemino. In questi 2-3 giorni però abbiamo lavorato bene sapendo che ricominciamo con una partita molto difficile”.

Come si affronta la Roma?

“Sappiamo che avversaria incontreremo, abbiamo incontrato Juric tante volte in questi anni. Sta portando la sua filosofia alla Roma, dobbiamo farci trovare pronti per fare una partita importante in entrambe le fasi. Ci vorrà una grande Inter”.

Questa sosta ha portato qualche infortunio di troppo. Come stanno i ragazzi?

“Abbiamo avuto tanti giocatori che hanno fatto tanti minuti e chi come Lautaro Martinez e Mehdi Taremi ha fatto voli lunghi. Ma sono rientrati tutti abbastanza bene, a parte Piotr Zielinski che ha un problemino e non ci sarà. Kristjan Asllani ha avuto una leggera distorsione al ginocchio e mancherà anche lui. Porteremo con noi Thomas Berenbruch che è un ragazzo della Primavera molto promettente, andremo quindi a Roma senza alcun problema”.

A che punto sono i nuovi acquisti?

“Si sono inseriti bene, grazie all’aiuto di chi c’era già. Sono soddisfatto, qualcuno ha giocato di più altri meno ma il mio obiettivo è portarli tutti a giocarsi le partite nel migliore dei modi”.

Il modo di giocare di Thuram sembra cambiato e più vicino alla porta.

“Sta lavorando bene come faceva anche lo scorso anno. Il suo modo di giocare non è cambiato, con lo staff lavoriamo su qualche piccolo accorgimento. L’importante è che continui a lavorare come ha fatto in questo anno e mezzo”.

Come gestirete i tanti impegni nelle prossime settimane?

“Sappiamo di andare incontro a sette partite in venti giorni, dovremo essere tutti quanti bravi. L’unico mio pensiero ora è prepararci bene per la Roma, poi abbiamo visto che prima dell’altra sosta abbiamo avuto una partita in meno, ora ce ne sarà in più. Cercheremo di attingere da tutta la rosa sapendo che ci sono ragazzi che provano quotidianamente a mettere in difficoltà me e il mio staff”.