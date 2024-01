Inzaghi: “Preparato la gara nel migliore dei modi. Mercato? Hanno parlato i dirigenti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha analizzato nel post gara contro il Monza, la bella vittoria di questa sera determinata grazie ai gol di Lautaro Martinez e Calhanoglu.

Inzaghi: “Non ho sentito la pressione. C’è tanta strada da fare”

Queste le parole del tecnico dell’Inter:

Che segnale è questa vittoria? Il messaggio è chiaro.

“Più del messaggio conta la prestazione. Abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi, i ragazzi hanno dato grande disponibilità. L’approccio è stato subito ottimo contro una squadra che l’anno scorso ci ha tolto punti importanti”.

Come gestirà il doppio impegno con la Supercoppa? La fatica potrebbe essere l’ostacolo più grande.

“Questo lo sappiamo. Ora andiamo in Arabia da detentori del titolo. Questo format è una novità per tutti ma nessun problema; domani lavoreremo, lunedì ci sarà riposo e martedì partiremo dopo l’allenamento con tantissima voglia. C’è tanta voglia di fare del nostro meglio”.

Ha sentito la pressione dopo il Verona?

“No, ho guardato il campo. Fuori ci sono i dirigenti che pensano a parlare, noi abbiamo pensato al campo. Lo abbiamo fatto bene ma dobbiamo continuare, c’è tanta strada davanti essendo appena iniziato il girone di ritorno”.

Quanto sei bravo a tapparti le orecchie?

“Sono tante stagioni, tante partite. Siamo tutti abituati, anche gli altri allenatori. L’importante è avere una squadra che ti segue sempre, abbiamo fatto grandi cose e vogliamo continuare a farle”.

Sono concluse le verifiche? E’ questa la tua Inter più forte?

“No, mancano ancora più di venti partite. L’anno scorso abbiamo vinto due trofei e fatto una finale Champions rendendo felici tifosi e società. Quest’anno siamo a metà del cammino, ci siamo qualificati in Champions dopo un girone tosto e in campionato stiamo tenendo un grandissimo ritmo. Siamo lì con un’altra squadra e le altre che sono pronte ad approfittare di un nostro svarione”.

Dove giocherebbe Valentin Carboni con te?

“L’anno scorso è stato con noi, ha fatto un anno molto importante per la sua crescita. L’ho alternato nei ruoli di mezzala e punta e mi ha dato una grandissima disponibilità. Ora sta crescendo ulteriormente, gli auguro di fare una grande stagione. Poi con la società vedremo a fine stagione”.

In cosa potete ancora migliorare?

“Stasera abbiamo fatto un’ottima partita, nonostante il pari a Genova non avevamo fatto così male pur prendendo gol da evitare. Col Verona abbiamo fatto meno bene, siamo riusciti ad analizzare dove fare meglio e sarà così anche domani mattina. Stasera è stata un’ottima prova contro una squadra che è difficile da affrontare”.

Hai richieste in tema mercato?

“No, hanno parlato i dirigenti. Si è parlato tanto degli attaccanti ma io sono contentissimo di Arnautovic e Sanchez. Si stanno allenando nel migliore dei modi, hanno trovato nel girone d’andata Lautaro e Thuram che hanno fatto benissimo. Arnautovic ha fatto cose importanti, Sanchez ha trovato un gol in Champions e col Verona ha fatto cose di qualità. Sono sicuro si ritaglieranno spazi importanti, devono continuare a lavorare così”.