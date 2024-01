Inzaghi pronto ad affidare le chiavi del centrocampo a Frattesi | Prova del 9 per il centrocampista romano

Domani sera alle 20:45 va di scena all’Artemio Franchi di Firenze Fiorentina-Inter. Sarà importante per gli uomini di Inzaghi riprendere con una vittoria in campionato in una gara parecchio impegnativa.

Inter, senza Barella e Calhanoglu

Squalificati entrambi dopo il giallo rifilato in supercoppa per diffida, i nerazzurri si affideranno a Davide Frattesi elogiato dalla “Gazzetta dello Sport”: “Si allena benissimo e ha la qualità rara di entrare sempre bene dalla panchina (questione di intelligenza, significa saper anche leggere le gare). Nessun centrocampista in Italia ha i suoi tempi di inserimento e sta anche imparando a garantire il giusto equilibrio alla squadra”. Sempre decisivo quando serviva, magari entrando dalla panchina come è successo nella gara contro il Verona, sarà sicuramente una grande risorsa per la squadra domani sera.