Inter, Nicolato su Frattesi: “Ha le qualità per essere un top”

Paolo Nicolato l’ex ct under 21 degli azzurri ha parlato di Frattesi della sua titolarità e del suo carattere in campo poichè lo conosce bene e lo ha allenato, le sue dichiarazioni.

Inter, Nicolato: “Vederlo alzare il primo trofeo con l’Inter mi ha fatto emozionare”

Mister, in cosa spiccava più degli altri?

“Nella determinazione. Aveva già fame di arrivare in alto e di migliorarsi. È un figlio della gavetta. Si è costruito la sua strada attraverso un percorso intelligente. Rispetto a quando era più giovane è migliorato nella gestione delle energie e nella qualità del palleggio. Ha sempre segnato, ma ora corre meglio ed è meno frettoloso. Ha le qualità per essere un top”.

Il suo segreto?

“Per come lo conosco io, e lo conosco bene, non si dà mai per vinto. Non molla, non si arrende, ha la sua strada e la percorre in modo sereno”.

Sulla mancata titolarità in molte gare ha commentato così:

“Davide è in una grande squadra come l’Inter, sa che le gerarchie sono fondamentali. Non c’è fretta: ha tutto il tempo per prendersi il suo spazio”.