Pazza Inter, Frattesi regala tre punti ai nerazzurri (2-1) | La squadra di Inzaghi Campione d’Inverno

Parte forte a sorpresa il Verona, che dopo appena 2′ si ferma solo davanti alla grande parata di Sommer su Suslov. Dopo qualche minuto di pressione al 13′ la sblocca l’Inter, Mkhitaryan serve Lautaro che non sbaglia davanti a Montipò.

Inzaghi salvato dal palo di Henry

All’inizio del secondo tempo è ancora il 10 argentino ad andare in gol, annullato però dal VAR per una questione di centimetri. Al 65′ si presenta alla partita un fino a quel momento opaco Calhanoglu che sfiora il palo sinistro. Al minuto 74′ clamorosamente arriva il pareggio degli ospiti, traversone di Duda che trova Henry che anticipa Acerbi e batte Sommer. Nel recupero arriva la gioia per l’Inter, tiro respinto in area dove Frattesi è il più lesto ad arrivare. Al 99′ il colpo di scena, Fabbri va al VAR e assegna un rigore al Verona per un fallo di Darmian, fallito clamorosamente da Henry che colpisce il palo e regala la vittoria ai nerazzurri che aspettando la Juventus sono Campioni d’Inverno.

TABELLINO:

Reti: 13′ Lautaro, 74′ Henry, 93′ Frattesi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (83′ Sanchez), Acerbi, Bastoni; Dumfries (60′ Darmian), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (83′ Frattesi), Carlos Augusto (72′ Dimarco); Thuram (72′ Arnautovic), Lautaro.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig (73′ Cabal); Duda, Suslov (90′ Charlys); Ngonge (87′ Kallon), Folorunsho, Mboula (46′ Lazovic); Djuric (73′ Henry).

Arbitro: Michael Fabbri

Ammoniti: Coppola, Suslov, Barella

Espulsi: Lazovic

Recupero: 2′ pt, 12′ st.