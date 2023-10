Inzaghi è soddisfatto per la vittoria contro il Torino nonostante nel primo tempo i nerazzurri non siano riusciti a sbloccare la gara. Queste le parole del tecnico a Dazn:

Cosa porta via oltre ai tre punti in una partita non semplicissima? La pazienza è stata la chiave?

“Sono stati bravi i ragazzi, incontrare il Torino dopo un allenamento e mezzo non era facile. Ma siamo stati bene in partita nei primi minuti, poi abbiamo perso le distanze e calato di intensità contro un avversario che gioca un calcio difficile. La temevo molto, complimenti ai ragazzi per un successo importante per il nostro percorso”.

Può ricostruire il momento del cambio di Barella?

“Spiace per Schuurs, bravissimo calciatore e ragazzo. Nicolò non meritava il giallo probabilmente, stava facendo una buona gara ma ho deciso di cambiarlo; ero indeciso tra lui e Mkhitaryan ma ho optato per lui anche perché ammonito. Ma stava facendo un’ottima gara come scelte, poi le decisioni vanno prese giornalmente, non solo in partita”.

Avete giocato molto bene in verticale, poi coi cambi il risultato è cambiato.

“Assolutamente, sappiamo che le partite sono in due fasi: la prima ora il Torino ha tenuto un’intensità incredibile, poi nella seconda mezz’ora come spesso accade le partite cambiano. Dobbiamo sfruttare i cinque cambi, sono contento di tutti quelli che sono entrati. Vittoria importante, a Torino non è mai facile; il Toro ha tenuto per 60 minuti una grande intensità, non è stato facile”.

Sull’esplosione di Thuram.

“E’ arrivato coi migliori propositi, con tanta voglia di imparare si è inserito nel gruppo. L’anno scorso ha fatto la punta per la prima volta. Ci sta dando soddisfazioni ma deve continuare così come tutti i compagni”.

Bene De Vrij, la squadra ha tenuto bene difensivamente.

“Assolutamente sì, De Vrij oggi è stato titolare ma di partita in partita sceglieremo”.

Su Milan-Juventus.

“La guarderò coi bambini e mia moglie, sarà un gran match”.

Col Salisburgo sarà decisiva per il girone Champions.

“Assolutamente, loro hanno vinto in casa del Benfica e avremo in 15 giorni due partite importanti con loro”.

Si avvicina Inter-Roma, pensate già al ritorno di Lukaku?

“Io penso al Salisburgo, squadra giovane che corre tanto e gioca insieme da tanti anni. Devo concentrarmi su questo”.

Lautaro può centrare il record di Immobile?

“Lauti lavora benissimo, è tornato da un giorno e mezzo col fuso orario e 14 ore di volo ma ha fatto una grande gara. Con una squadra che lo mette nelle migliori condizioni per far bene”.