Israele-Italia, probabili formazioni e dove vederla

Israele-Italia, seconda sfida di Nations League per le due squadre

Dopo la bella vittoria contro la Francia, l’Italia di Luciano Spalletti ora non vuole più fermarsi. Con Pellegrini out, il tecnico di Certaldo potrebbe attuare qualche cambio tra cui gli ingressi di Fagioli, Ricci e Tonali. La sfida di domani sera andrà in onda su Rai 1.

Israele-Italia, le probabili formazioni:

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. Ct. Ben Simon.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Tonali, Ricci, Fagioli, Udogie; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti.