Scontro diretto con vista su EURO 2024 quello tra Israele e Romania. Formazione di Iordănescu in campo con il 4-2-3-1. Davanti al portiere, Moldovan, spazio alla coppia di centrali composta da Dragusin e Burca, sostenuti da Sorescu e Bancu sulle fasce. Centrocampo affidato a Marin e Stanciu, alle spalle di Morutan, Hagi e Coman sulla trequarti. In attacco, unica punta, l’ex attaccante del Teramo, attualmente in forza al Cluj, Daniel Birligea.

Le probabili formazioni:

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Lavi, Miguel Vitor, Goldberg, Dasa; Safuri, Abu Fani, Peretz; Gloukh, Zahavi, Kanichowsky. Ct. Hazan

ROMANIA (4-2-3-1): Moldovan; Sorescu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Stanciu; Morutan, Hagi, Coman; Birligea. CT. Iordănescu