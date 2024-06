Italia-Albania, probabili formazioni e dove vederla

L'Italia scenderà in campo contro l'Albania dove serviranno i tre punti per non complicare il discorso qualificazione

Il cammino europeo degli azzurri parte da Dortmund dove 18 anni fa conquistammo la finale del Mondiale contro la Francia eliminando i tedeschi. Italia e Albania non si sono mai affrontate in una grande competizione (Europeo e Mondiale) ma nelle precedenti quattro sfide tra amichevoli e qualificazioni gli azzurri hanno sempre vinto. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming sull’app Raiplay, Now TV e Skygo sabato 15 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Italia-Albania

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Chiesa, Barella, Jorginho, Dimarco; Frattesi, Pellegrini; Scamacca. All. Spalletti

ALBANIA (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. All. Sylvinho