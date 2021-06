Italia, Verratti si scalda per l'Austria Mancini pensa al centrocampista del Psg, che ha dimostrato di essere già pronto In attacco confermati Immobile e Berardi con Insigne

Italia-Austria

L’Italia sabato 26 giugno 2021 affronterà l’Austria agli ottavi di finale degli Europei. Una sfida non semplice per la formazione di Mancini che, avrà anche qualche difficoltà per alcuni giocatori fuori forma o infortunati: Chiellini e Florenzi saranno indisponibili.

Italia-Austria, le scelte del ct

Contro l’Austria sarà pronto Verratti, il giocatore del PSG a maggio ha subito la lesione al collaterale del ginocchio destro, è stata poi una corsa contro il tempo per non perdere il treno di Euro 2020. Contro il Galles doveva essere un rientro soft, 45’ o al massimo un’ora, la partita del centrocampista del PSG è invece durata 90’ più recupero e lui è risultato il migliore in quasi tutte le statistiche della gara. Per la gara degli ottavi sarà titolarissimo nella formazione azzurra.

Non solo certezza Verratti, nel centrocampo titolare insieme a Jorginho e Barella ha provato Locatelli il ct. Poi ci sono gli infortunati, nell’allenamento di ieri, Chiellini ha lavorato in disparte, così come Alessandro Florenzi. I due giocatori non saranno disponibili sabato sera. Mancini, per le sostituzioni prevede Di Lorenzo terzino destro e Acerbi al posto del capitano.

La fase offensiva degli azzurri resterà invariata, nessun colpo di scena è previsto al Wembley di Londra. Mancini conferma Berardi, Immobile e Insigne.