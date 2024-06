Italia, Barella migliora in vista dell’Europeo | Arriva il comunicato della FIGC

Luciano Spalletti e i tifosi italiani sono in apprensione per le condizioni di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter era stato confermato dopo che sono state annunciate le convocazioni ufficiali per Euro2024. La FIGC, in una nota, fa sapere che il recupero dall’affaticamento muscolare sta procedendo per il meglio e c’è ottimismo circa una sua permanenza in Nazionale e per la spedizione in Germania.

Il comunicato sulle condizioni di Barella

“Il calciatore Nicolò Barella ha effettuato questa mattina esami diagnostici di controllo che mostrano i progressi attesi nel recupero dall’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi. Il centrocampista dell’Inter proseguirà quindi il programma di lavoro prestabilito, nell’ottica di essere reintegrato nel gruppo nei prossimi giorni”.