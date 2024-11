Italia battuta a San Siro dalla Francia (1-3)

Passo indietro per l’Italia, azzurri sconfitti 3 a 1 a San Siro dalla Francia che si qualifica da prima del girone. Azzurri opachi sotto di due reti, Cambiaso la riapre ma è l’ex Juve Rabiot (doppietta per lui) a chiudere gara e discorso qualificazione. Azzurri qualificati come secondi del girone, un piccolo passo indietro ma giusto guardare il bicchiere mezzo pieno e ripartire dalla qualificazione ottenuta.

Italia – Francia (1-3)

Reti: 2′ Rabiot (F); 33′ aut. Vicario (F); 35′ Cambiaso (I); 65′ Rabiot (F)

ITALIA (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso (76′ Maldini), Frattesi (66′ Raspadori), Locatelli (66′ Rovella), Tonali, Dimarco (82′ Udogie); Barella, Retegui (66′ Kean). CT. Spalletti.

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé (82′ Pavard), Konaté, Saliba, Digne; Guendouzi, Koné, Rabiot; Nkunku; Thuram (76′ Barcola), Kolo Muani. CT. Deschamps.