Balotelli di nuovo in azzurro, Biraghi lascia il ritiro

Aggiornamenti da Coverciano, primo giorno di ritiro per gli azzurri. Occhi puntati su Balotelli, il centravanti bresciano particolarmente propositivo in campo ed in gruppo. Brutte notizie invece per Biraghi costretto a lasciare il ritiro causa febbre, tampone per lui e rientro a casa. Gli azzurri proseguiranno il lavoro agli ordini del ct Roberto Mancini, nella testa gli spareggi per accedere a Qatar 2022.