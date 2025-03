Italia, Casadei: “L’esperienza all’estero mi ha dato tanto. Orgoglioso del percorso fatto”

Italia, Casadei: “Cerco di dare il massimo. I complimenti del mister sono una motivazione”

Prima convocazione per Cesare Casadei, centrocampista del Torino. Il calciatore ha mostrato la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, parlando anche delle esperienze all’estero e la nuova al Torino. Di seguito le sue parole, riportate da Il Corriere dello Sport:

“Io cerco di fare il massimo e ricevere i complimenti dal CT della Nazionale è una motivazione in più per continuare a lavorare. L’esperienza all’estero? Mi ha dato tanto, posso dire che da questi due anni sono uscito diverso come persona e calciatore. Sono molto orgoglioso del percorso fatto. Sono due calci differenti, in Inghilterra c’è una differenza dal punto di vista dell’intensità anche se la Serie A è pure competitivo“,

Sul Chelsea e l’Inghilterra:

“Se in Inghilterra c’è più attenzione per i giovani? Ho girato vari club, è solo una questione di opportunità. Io sono un centrocampista a cui piace inserirsi e fare anche gol, cerco di dare sempre alla squadra quello che mi chiede il mister in base ai suoi principi“.

Sul Torino:

“Sono molto contento, penso che il mio inserimento nel gruppo sia stato aiutato dalla fiducia che ho sentito fin dall’inizio. Era quello che cercavo, una squadra dove potessi giocare il più possibile e ritrovare la continuità che mi mancava. Sono molto contento, devo ringraziare il mister, lo staff, i compagni“.

Sui punti di riferimento e il paragone con Tardelli:

“Ricci al Toro! Lui è il capitano ed è un esempio. Io cerco di seguirlo in quello che fa, perché è un bravissimo ragazzo e mi sta aiutando tanto in queste prime settimane al Torino. Tardelli? Mi sono informato adesso eh, ho rivisto il video… Mi reputo un centrocampista a cui piace inserirsi, che cerca di dare quantità dal punto di vista fisico alla squadra, buttandosi dentro in cerca di un gol. Mi metterò a disposizione del mister, cercando di soddisfare le sue richieste“.