Italia, classifica e gare da disputare

Il ct calabrese è stato chiamato alla difficile missione di rilanciare gli Azzurri dopo le ultime delusioni. La Nazionale non naviga in acque serene, in realtà è in difficoltà nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. L’Italia ha all’attivo una vittoria in due partite, gli Azzurri hanno bisogno di vincere e fare punti. Donnarumma e compagni sono chiamati alla vittoria visto che la Norvegia vola lontano visti i nove punti.

Considerando che solo il primo posto nel girone garantisce la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026, l’Italia dovrà lavorare duramente. L’Italia dovrà evitare di finire nuovamente ai play-off, per farlo dovrà vincere sempre nelle prossime sei gare in programma e segnare tanti gol per superare proprio i norvegesi nella speciale classifica della differenza reti.

Classifica attuale: Norvegia 12 (4 gare giocate); Israele 6 (3 partite disputate); Italia 3 (2 partite disputate); Estonia 3 (4 partite disputate); Moldova 0 (4 partite disputate).

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

8 settembre 2025, 20:45: Israele-Italia

11 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Italia

14 ottobre 2025, 20:45: Italia-Israele

13 novembre 2025, 20:45: Moldavia-Italia