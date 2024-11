Italia – Francia, le ultimissime dal Meazza | Formazioni

Tra poco più di un’ora a San Siro si affronteranno Italia e Francia, agli azzurri basta anche un pari per passare il turno da prima in classifica, o addirittura una sconfitta per un gol di scarto. Un girone giocato da protagonisti, un San Siro con il pubblico delle grandi occasioni pronto a trascinare gli azzurri.

Italia – Francia, le formazioni

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Frattesi, Barella; Kean

Francia (4-3-3): Maignan; Kounde, Konate, Saliba, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Kanté, Rabiot; Barcola, Thuram, Nkunku