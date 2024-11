Italia-Francia, probabili formazioni e dove vederla

Italia-Francia, la gara andrà in onda su Rai 1

Queste le probabili formazioni in vista della sfida di domani tra Italia e Francia, con la squadra di Deschamps che deve riscattarsi dopo il pareggio contro Israele. Tanti i francesi in campo della nostra Serie A, a cominciare da Maignan, Guendouzi, Konè e Thuram. Spalletti invece punta su Maldini e Retegui, anche se ci sarà spazio per Kean.

Italia-Francia, le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Tonali, Locatelli, Dimarco; Maldini, Retegui. All. Spalletti.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Digne; Guendouzi, Koné, Rabiot; Coman, Nkunku; Thuram. All. Deschamps