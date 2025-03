Italia – Germania, le ultime sulle formazioni

Out Retegui, Spalletti si affida a Kean, supportato da Raspadori, come terminale offensivo. A centrocampo Rovella in regia, con Barella e Tonali ai suoi lati. Fasce a Politano e Udogie. In difesa Bastoni, Di Lorenzo e Calafiori. Tra i pali c’è Donnarumma.

Italia – Germania, le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. CT. Spalletti.

GERMANIA (4-2-3-1): Nubel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstadt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Kleindienst. CT. Nagelsmann.