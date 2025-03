Italia – Germania, probabili formazioni e dove vederla

Quarto di finale d’andata dei quarti di UEFA Nations League. L’Italia di Spalletti affronta la Germania a San Siro, giovedì alle 20.45. Gara fondamentale – non solo per il prosieguo nella competizione, con l’approdo alle Final Four – anche per l’inserimento di un girone di qualificazione al Mondiale 2026 (la vincitrice andrà in gruppo da quattro, la sconfitta in uno da cinque). Ultime dieci sfide in favore dei tedeschi, con un vantaggio di 3 a 2 sulle vittorie e una somma di 5 pareggi nel mezzo. L’ultima sfida in Italia, risalente alla Nations League 2022/2023 e disputata a Bologna, è terminata 1-1 con reti di Pellegrini e Kimmich. La gara sarà visibile su Rai Uno; in streaming su RaiPlay.

Italia – Germania, le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Buongiorno, Calafiori, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaso; Kean, Retegui. All. Spalletti.

GERMANIA (4-2-3-1): Nübel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav. All. Nagelsmann.