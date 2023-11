In vista delle prossime gare che dovrà disputare la nazionale italiana contro Macedonia e Ucraina rispettivamente il 17 e il 20 di novembre mister Spalletti ha deciso di non convocare l’attaccante della Lazio Ciro Immobile.

Italia, la situazione legata a Immobile

in vista delle partite che dovrà affrontare l’Italia con Macedonia e Ucraina per staccare il pass per Euro 2024 mister Spalletti ha diramato la lista dei convocati escludendo il capitano della Lazio Ciro Immobile con cui ha parlato prima di pubblicare la lista. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il bomber di Torre Annunziata non ha gradito la scelta del mister toscano che ha subito chiamato il bomber biancoceleste per motivargli la scelta della sua mancata convocazione nonostante la fascia da capitano.