Italia, Ruggeri: “Devo cogliere questa occasione. Ringrazio Spalletti”

Italia, Ruggeri: “Gasperini mi ha aiutato molto. Spalletti mi sembra simile”

Matteo Ruggeri, esterno dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa. Prima convocazione in Nazionale per il calciatore dei bergamaschi. Di seguito le sue parole, riportate da Il Corriere dello Sport:

“Sono molto contento della convocazione, io cerco di lavorare sempre duro e dare il massimo. È un onore ed un privilegio essere qui, darò il massimo per mettermi in mostra. Ringrazio il CT Spalletti per aver realizzato questo sogno. Mi concentro sulla Nazionale, penso che devo cogliere questa occasione che mi è stata data, come ho detto cercherò di allenarmi a mille tutti i giorni”.

Su Gasperini:

“Il mister mi ha aiutato a crescere molto, prima come uomo e poi come calciatore. Ti spinge a non accontentarti mai. Spalletti? Penso gli sia simile, non lo conosco ancora bene ma come pensiero di gioco mi sembrano simili, è una cosa positiva, avendo Gasperini: cercherò di mettermi in mostra e dare il massimo“.

Su Atalanta-Inter:

“Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, per larghi tratti abbiamo giocato alla pari ma loro si sono dimostrati più forti. C’è ancora un po’ di rammarico per ieri sera, ma ora sono qui e devo solo pensare a fare bene qui“.

Sulla campagna europea dell’Atalanta:

“L’eliminazione in Champions League? Il Bruges ci ha stupito per l’intensità e ci hanno messo in difficoltà, in quelle due partite non eravamo al top e siamo usciti”.