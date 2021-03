Italia-Slovenia Under 21, risultato, tabellino e highlights (4-0)

Grande vittoria quella di stasera a Maribor contro i padroni di casa della Slovenia, dove gli azzurrini di Nicolato hanno messo a segno 4 reti. Con Scamacca squalificato, l’Under 21 i gol li chiede a capitan Cutrone che ripaga la fiducia mettendo a segno una doppietta personale.

Patrick in stagione non ha ancora segnato ma tra Wolverhamtpon, Fiorentina e Valencia ha giocato pochissimo: i 143’ di campo all’Europeo fin qui sono un fatturato quasi triplo di rispetto all’impiego in due mesi al Valencia. Però con l’Under ha segnato in due partite chiave del ciclo, doppietta all’Islanda e gol all’Irlanda. Insomma, Cutrone in maglia azzurra è una certezza e lo ha dimostrato anche stasera.

ITALIA-SLOVENIA (10′ Maggiore; 19′ Raspadori; 25′, 50′ Cutrone)

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Pobega, Maggiore, Frabotta; Raspadori, Cutrone. All. Nicolato

SLOVENIA (4-2-3-1): Vekic; Zinic, Zalte, Brekalo, Kolmanic; Petrovic, Gnezda Cerin; Rogelj, Elsnik, Matko; Celar. Al. Acimovic.

Arbitro: Bartosz Frankowski

