Italia-Turchia, le ufficiali: Spalletti lancia Orsolini e Retegui. Montella, c’è Yilmaz

Italia-Turchia, quanti cambi per Spalletti e Montella

Queste le scelte di Spalletti e Montella in vista dell’amichevole di stasera al Dall’Ara davanti a 25.000 spettatori. Diverse le novità per i due tecnici, che nonostante i 4-2-3-1 schierano talento e estro come Pellegrini, Chiesa e Yildiz.

Italia-Turchia, le formazioni ufficiali:

Italia (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui. A disposizione: Donnarumma, Meret, Darmian, Buongiorno, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bellanova, Ricci, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Raspadori, Zaccagni, El Shaarawy, Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Turchia (4-2-3-1) – Bayndir; Celik, Bardakci, Kabak, Muldur; Calhanoglu, Ayhan; Aydin, Yazici, Yildiz; Yilmaz. A disposizione: Gunok, Cakir, Demiral, Akaydin, Yokuslu, Kokcu, Akturkoglu, Yuksek, Tosun, Ozkacar, Kahveci, Ozdemir, Omur, Kilicsoy, Uzun. Commissario tecnico: Vincenzo Montella.