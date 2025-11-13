Italia U21 Baldini:” Contro la Polonia non dovremo sbagliare approccio”

L’Italia U21 è in partenza per la Polonia, domani ci sarà la sfida al vertice del girone di qualificazione ai prossimi europei di categoria.

Oggi Baldini è stato impegnato nella classica conferenza stampa pre-partita, queste le sue parole:

“In questi giorni è andato tutto bene, i ragazzi ci hanno messo il cuore”. Sulla gara di domani: “Conosciamo le insidie della partita, la Polonia è un’ottima squadra, fa un 4-4-2 elastico in cui gli attaccanti vengono incontro per aprire spazi e far uscire un difensore”. Sull’atteggiamento tattico: “Sono convinto che faremo una grande prestazione: abbiamo lavorato con intensità sui movimenti contro quel tipo di 4-4-2 e l’unico vero pericolo dipende da noi. Non dovremo sbagliare l’approccio”.

Di seguito i convocati per la gara di domani:

PORTIERI: Mascardi, Motta, Palmisani;

DIFENSORI: Bartesaghi, Calvani, Comuzzo, Fortini, Guarino, Idrissi, Mane, Moruzzi, Palestra;

CENTROCAMPISTI: Berti, Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Pisilli;

ATTACCANTI: Camarda, Cisse, Cherubini, Ekhator, Fini, Koleosho, Vavassori.