Italia-Ucraina, le ultimissime da San Siro

Prima a San Siro da ct per l'ex allenatore di Napoli, Inter e Roma

Si avvicina la prima in casa per Mister Spalletti. Il tecnico azzurro, dopo le defezioni di Tonali, Chiesa, Mancini e Pellegrini ha deciso di affidarsi dal 1′ a Frattesi e Zaniolo, che possono dare vivacità e dinamismo. Solito 4-2-3-1 per Rebrov che davanti schiera Dovbyk supportato da una terzetto di tutto rispetto che porterà quantità e qualità alla formazione ucraina.

Probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. CT Spalletti.

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. CT Rebrov.