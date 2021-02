Inizia la settimana che porta al secondo incontro della Nazionale Italiana Rugby al Guinness Sei Nazioni 2021 in calendario sabato 13 febbraio contro l’Inghilterra a Twickenham alle 14.15 locali (15.15 italiane).

La preparazione per Italia-Inghilterra



Sarà assente nel match Marco Zanon che ha fatto rientro presso il proprio club di appartenenza dopo l’infortunio subito durante il match d’esordio del Sei Nazioni contro la Francia, che ha avuto luogo a Roma sabato 6 febbraio. Sono stati convocati l’ala Pierre Bruno – esordiente – e il pilone Andrea Lovotti. Entrambi gli atleti delle Zebre raggiungeranno nella giornata di oggi la capitale.



Il team manager della Nazionale Italiana Rugby, Luigi Troiani: “Nella giornata odierna è iniziata la preparazione verso la partita contro l’Inghilterra a Twickenham di sabato prossimo. Con il rientro al proprio club di Marco Zanon e l’arrivo dei due atleti delle Zebre – Pierre Bruno e Andrea Lovotti – il gruppo a disposizione dello staff tecnico resterà di 32 giocatori”.



La settimana dell’Italrugby sarà caratterizzata da allenamenti in campo e sessioni in palestra, riunioni con lo staff tecnico e test molecolari Covid-19. Prevista per la mattina di venerdì la partenza per Londra – per cui saranno coinvolti 27 giocatori. Già sabato sera, dopo la partita, il rientro a Roma, da dove giocatori e staff faranno rientro presso le proprie sedi domenica mattina. Il raduno a Roma è previsto per giovedì 18 febbraio per la preparazione del match con l’Irlanda del 27 febbraio.



I CONVOCATI:



Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 14 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 9 caps)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 43 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 8 caps)*

Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club, 1 cap)*

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 10 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*



Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 33 caps) – capitano

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 3 caps)*

Marco MANFREDI (Zebre Rugby Club, esordiente)*



Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 9 caps)*

Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969, esordiente)

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 12 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 12 caps)



Terze Linee

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 3 caps)*

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 26 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 10 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 29 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 20 caps)*



Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 9 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 42 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 4 caps)



Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 60 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 48 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 6 caps)*



Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 28 caps)

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 1 cap)

Pierre BRUNO (Zebre Rugby Club, esordiente)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 2 caps)

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 5 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 9 caps)*

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 4 caps)*

*membro accademia FIR Ivan Francescato