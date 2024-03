Joe Barone in condizioni gravissime: la famiglia del dg è in ospedale

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, si trova in gravi condizioni all’Ospedale San Raffaele di Milano. Ieri pomeriggio, mentre Italiano stava facendo la riunione tecnica con la squadra prima della sfida con l’Atalanta, il manager viola ha accusato un malore ed è stato trasportato con urgenza in ospedale. Al momento si trova in terapia intensiva, e lo hanno raggiunto anche la moglie Camilla, che si trovava a Firenze, e i quattro figli dagli Stati Uniti. In ospedale si sono recati anche l’allenatore Italiano e il capitano Biraghi, oltre a una delegazione di giocatori viola. La situazione appare molto grave. Il malore è avvenuto intorno alle 15:30 di ieri, e dopo essere stato all’ospedale di Bergamo Barone è stato trasferito d’urgenza al San Raffaele in elicottero.

La reazione del calcio italiano al malore di Barone

Come prima cosa dopo i problemi di salute di Barone la Fiorentina ha chiesto alla Lega Calcio di rinviare la partita con l’Atalanta. La richiesta è stata accettata e la sfida si recupererà in data da destinarsi. Gravina, presidente della Figc ha dichiarato all’Ansa: “Sono scosso dalla notizia del malore di Joe Barone, gli auguro di superare questo momento di difficoltà“. Al San Raffaele si sono recati anche i procuratori Davide Lippi e Alessandro Moggi, oltre all’Ad della Lega Serie A De Siervo. La Fiorentina ha rilasciato un comunicato: “ACF Fiorentina comunica che Joe Barone è ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili. Un nuovo aggiornamento verrà diffuso nella giornata di domani“. Anche Beppe Marotta, prima di Inter-Napoli, ha espresso la sua vicinanza: “Innanzitutto un abbraccio a Barone. Vogliamo manifestare tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza a lui, alla famiglia e a tutta la Fiorentina in questo momento così difficile“.