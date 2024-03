Atalanta-Fiorentina, grave malore per Joe Barone: ufficiale il rinvio

Possibile rinvio per Atalanta-Fiorentina

Si valuta il rinvio della gara, in programma questo pomeriggio alle 18, tra Atalanta–Fiorentina. La causa sarebbe il grave malore accusato in albergo da Joe Barone, direttore generale della squadra toscana. Attualmente, Barone si troverebbe al San Raffaele di Milano. Le due squadre avrebbero chiesto il rinvio. Giunto il Lega – impegnata a cercare una data per lo svolgimento del recupero, dati gli impegni europei di ambedue i club – la sfida è rinviata a data da destinarsi.

Di seguito il comunicato del club bergamasco:

SI INVITANO I TIFOSI A NON PRESENTARSI ALLO STADIO