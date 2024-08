Juve, ancora un 3 a 0 e vetta in solitaria | Le pagelle di Paolo Laganà

La Juve vince ancora, in vetta a punteggio pieno

La nuova Juve di Thiago Motta priva di almeno 4 o 5 titolari si affida ai giovanissimi che entrano in campo con entusiasmo, convinzione e personalità da vendere. Dopo 20 min di studio la Juventus impone il suo gioco e rende facile una partita che all’esordio sembrava nascondere più di qualche insidia. Risultato netto e in gestione che regala ulteriore fiducia a tutto l’ambiente. Ora occhi puntati sui nuovi giocatori per un rapido ambientamento in vista della sfida contro la Roma, C’è grande attesa per l’arrivo oggi o domani di Teun Koopmeiners che indosserà quella maglia che ha sognato ormai da troppo tempo.

Di Gregorio 6 Per la seconda partita consecutiva non viene quasi impegnato dagli avversari, ma rimane con gli occhi sgranati dall’inizio alla fine. Sbaglia un appoggio facile e si oppone con sicurezza ad un pericolo all’80esimo. Spettatore

Savona 7 Abbiamo capito perché Motta l’ha voluto con la prima squadra. Un gol annullato e un gol confermato. Attento e propositivo, con personalità. Buone trame difensive, qualche contrasto d’esperienza e ottime incursioni sulla trequarti. Sorprendente.

Gatti 6,5 Il capitano detta i ritmi e chiude gli spazi. Rinuncia alle sgroppate in avanti ma è sicuro nelle chiusure e negli appoggi per Locatelli e Savona. Sembra trovarsi a memoria con Savona. Concentrato.

Bremer 8 Granitico e muscolare. Chiude tutto e spazza via i problemi. Gioca di anticipo sulle incursioni di Mosquera e Duda, fa sentire il fisico e non smette di ringhiare per 90 min. Monumentale.

Cabal 6 Continuano gli alti e bassi. Alterna ottime giocate, soprattutto di prima, convince sulla visione di gioco e sul dinamismo. Ha una buona rapidità nella scelta delle soluzioni ma è ancora un po’ superficiale in qualche disimpegno. Efficace nella verticalizzazione e ottima intesa con Mbangula. Promettente

Locatelli 6.5 Continuità nel rendimento, sembra aver trovato il suo equilibrio. Blitz importante sull’azione del primo gol. Unisce sostanza e qualità e padroneggia con buone geometrie nell’impostazione dal basso. Vogliamo ancora di più. In crescita. Rinato.

Fagioli 5.5 Non si capisce se è una questione di testa o di condizione ma non è ancora al meglio. Un paio di gravi imprecisioni che rovinano una prestazione che era nel complesso sufficiente. Le capacità balistiche sono innegabili, ma troppa leggerezza e poca personalità. Rimandato

Cambiaso 6 Prestazione un po’ sottotono rispetto al match contro il Como. Riempie bene gli spazi e lavora sotto traccia, ma sembra un po’ stanco in alcune situazioni. Anche quando non è al meglio da sostanza alle manovre offensive e da il via all’azione che porta al raddoppio. Intoccabile

Yildiz 7.5 Cuce, ritaglia, incolla, determina. Entra in tutte le azioni di gioco, pulisce infiniti palloni e convince in ogni giocata. Anche lui è in una versione evoluta rispetto all’anno scorso. Secondo assist stagionale, attendiamo la linguaccia. Determinate.

Mbangula 7 Sa gestire la pressione, ha qualità e si merita queste opportunità. Ha una capacità innata di smarcarsi e farsi trovare libero sulla linea del fuorigioco. Qualche sbavatura nel primo tempo ma presenza importante per i suoi compagni. Guadagna un calcio di rigore da grande giocatore. Dirompente

Vlahovic 7 I primi 20 minuti gioca di sponda poi alla prima occasione di verticalità batte Montipó in mezzo a 3 giocatori. Condizione fisica già soddisfacente, buon coinvolgimento nelle dinamiche di ripartenza. Dusan sembra trovarsi alla perfezione nella nuova filosofia di gioco. Rigore perfetto e prima doppietta stagionale. Redivivo.

Troppi pochi minuti a risultato ormai definitivo per Douglas Luiz, Kalulu, Rouhi, Danilo, Anghelè = SV

Allenatore: Thiago Motta 7 Suo è il merito di aver scelto Mangula e Savona. Suo è il merito di aver trasmesso a tutti, giocatori società e tifosi, un entusiasmo che non si vedeva da anni.