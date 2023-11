Ieri, a sorpresa, Antonio Conte si è recato a Vinovo. Dopo aver fatto alcune verifiche, vi spieghiamo i motivi dietro la sua inaspettata visita.

Come riporta il Corriere dello Sport, ieri a Vinovo si è presentato un ospite inatteso.

L’ex allenatore della Juventus, Antonio Conte, si è recato presso il centro sportivo bianconero per fare visita alle giovanili e alla sezione Women.

Conte e l’intreccio con Allegri

Proprio di lui si era parlato nei momenti di maggior difficoltà dell’Allegri-bis ed è ovvio che la presenza del tecnico leccese, sempre molto gradito ai tifosi bianconeri, al centro sportivo di Vinovo faccia parlare.

Le voci si sono susseguite, soprattutto sui social network, a grande velocità e hanno fatto scalpore fra i tifosi della Vecchia Signora. Tuttavia, ci teniamo a precisare che quella di Conte è stata soltanto una visita di cortesia.

Antonio, infatti, è molto amico di Paolo Montero, attuale allenatore dell’Under 19 della Juventus.

Pare proprio che sia stato lui a invitare il tecnico a Vinovo per mostrargli i progressi del settore giovanile sotto la propria egida.

Un eventuale avvicendamento in panchina non c’entra e non potrebbe essere altrimenti, visti gli eccellenti risultati che sta ottenendo Allegri in questa stagione sulla panchina della Juventus.