Juve, Douglas Luiz out fino a marzo l Le ultime

Brutte notizie in casa Juve. In giornata si sono svolti gli esami diagnostici di Douglas Luiz che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Juve, i tempi di recupero di Douglas Luiz

Ennesimo infortunio quindi per il calciatore brasiliano che non potrà scendere in campo per le prossime partite. Secondo le stime, il centrocampista bianconero potrà tornare disponibile dopo le soste nazionale di marzo, saltando le partite contro: Empoli (Coppa Italia), Verona, Atalanta e Fiorentina (Serie A). Si spera in un rientro del calciatore per Juventus – Genoa.

In questo modo si complica ulteriormente la stagione di Douglas Luiz alla Juventus, a causa della serie interminabile di infortuni.