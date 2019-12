Juve-Genoa, asse di mercato: pronte due operazioni

CALCIOMERCATO, JUVE-GENOA- La Juventus, durante la prossima sessione di calciomercato, proverà a sfoltire la rosa. Non solo Mario Mandzukic: i bianconeri hanno intenzione di lasciar andare anche Mattia Perin. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’estremo difensore nato a Latina è pronto a ritornare a Genova, sponda rossoblu. Il ragazzo, rientrato da un lungo stop, non trova spazi in bianconero in virtù del rientro da Parigi di Gianluigi Buffon. In estate Perin fu a lungo nel mirino del Benfica. L’ufficialità è attesa per i prossimi giorni.

ASSE JUVE-GENOA: NON SOLO PERIN

Il Genoa, al momento, si trova all’ultimo posto in serie A. La squadra ligure ha collezionato appena 11 punti in 17 partite e si trova a 4 punti dal 17° posto. Nella prossima sessione di calciomercato, l’imperativo per il club ligure è quello di rinforzare la rosa per non rischiare una retrocessione clamorosa. Stando agli ultimi rumors, la dirigenza avrebbe chiesto alla Juventus anche Marko Pjaca. I due club dovranno lavorare sulla formula ma già nelle passate stagioni il Genoa ha provato l’assalto per il croato. Il giovane esterno, durante la scorsa annata, stava provando a rilanciarsi con la maglia della Fiorentina ma fu costretto ad un lungo stop a causa della rottura del legamento crociato.