La Juventus ha puntato Gudmundsson da diversi mesi e, adesso è pronta all’affondo definitivo. I dirigenti bianconeri hanno avviato i contatti per portare il giocatore del Genoa a Torino.

Juve Gudmundsson, 35 milioni per portarlo a Torino

Si fa sul serio per l’attaccante islandese. La Vecchia Signora ha intenzione di procedere con maggiore velocità alla trattativa in modo di bruciare la concorrenza. Il gioiello del Genoa, classe 1997, è nei radar bianconeri ormai da diversi mesi, ma solo adesso i dirigenti della Juve stanno muovendo i primi passi concreti.

A Torino hanno da poco avviato i contatti con gli agenti dell’attaccante, ovvero Gabriele e Valerio Giuffrida. A gennaio, da intermediari, hanno lavorato sul trasferimento di Tiago Djalò dal Lille. L’agenzia GG11 ha curato anche l’arrivo di Barrenechea in maglia bianconera. Due giocatori che piacciono al Genoa. La Juve potrebbe provare una contropartita per Gudmundsson. Il Genoa ha già fatto sapere più volte che non farà sconti per l’islandese. La valutazione di Albert Gudmundsson, però, parte da 35 milioni di euro, non pochi.

All’islandese verrebbe proposto un quadriennale da 2,4 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio quasi doppio rispetto a quello attualmente percepito, che potrebbe anche salire fino a 3 milioni in caso di raggiungimento di alcuni bonus.