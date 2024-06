Juve, inserita una contropartita per Thuram | Il Nizza riflette sull’offerta

La situazione a centrocampo per la Juventus non è delle migliori, e a due giorni dal termine ufficiale della stagione i bianconeri non sanno ancora quale sarà il futuro di Rabiot, che continua a oscillare tra la permanenza a Torino e il cercare casa altrove da parametro zero, come nell’estate 2019 quando ha lasciato scadere il suo contratto per raggiungere Sarri.

Juventus, dopo Douglas Luiz all-in su Thuram

Indipendentemente dalla scelta che prenderà il francese, la Juve ha già acquistato il suo successore che sarà a breve ufficializzato, Douglas Luiz, ma è pronta a battere un altro colpo proprio dalla Francia, per aggiungere qualità al suo centrocampo, e il nome è ovviamente quello di Kephren Thuram, figlio di Lilian e fratello di Marcus, in scadenza nel 2025 con il Nizza e certo di lasciare il suo club in estate.

La valutazione dei rossoneri è di 25 milioni, ma la paura di perderlo a zero il prossimo anno ha fatto crollare le pretese economiche dei francesi, disposti ad accettare anche offerte intorno ai 18-20 milioni, che la Juve ha provato ad abbassare ulteriormente inserendo nella trattativa il giovane Joseph Nonge Boende, che piace molto al Nizza che sta riflettendo sulla proposta.