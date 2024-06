Mancano solo gli ultimi dettagli, il centrocampista brasiliano, Douglas Luiz, ha superato le visite mediche svolte negli Usa, direttamente dal ritiro con la sua Nazionale. Il classe 1998 è stato voluto fortemente dal neo tecnico, Thiago Motta. La società bianconera ha fatto di tutto per accontentarlo.

Juventus, a breve l’ufficialità per Douglas Luiz

Manca poco all’ufficialità, la quale potrebbe arrivare già oggi. Alla sua squadra, l’Aston Villa, andranno 28 milioni di euro più i cartellini di Samuel Iling Jr e Enzo Barrenechea, i quali si sono sottoposti anch’essi ai controlli di rito con esito positivo. L’ex City firmerà un contratto con la Madama della durata di cinque anni con l’ingaggio di circa 5 milioni di euro netti a stagione. Non solo, è riservato una percentuale sulla futura rivendita da parte dei Villans di Barrenechea pari al 10%.

Con un colpo messo a segno, il club bianconero si prepara a mettere in porto anche un altro grande colpo per il centrocampo: Teun Koopmeiners. Giuntoli adesso si concentrerà totalmente con la trattativa con l’Atalanta. Intanto nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche Khephren Thuram, trattativa in accelerata anche con il Nizza.